Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya hariç güne yükselişle başladı.

28.07.2021 - 10:54 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 artışla 459,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,05 değer kaybıyla 15.511 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 7.000 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 artışla 8.719 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 primle 6.548 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 değer kazancıyla 25.121 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirde 1,1810 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi haziranda aylık yüzde 1,6, yıllık ise yüzde 12,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da ağustos GFK Tüketici Güven Endeksi ise eksi 0,3 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed öncesi dünya borsalarının satıcılı seyrettiğine dikkati çeken analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti. 

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktararak, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğu belirtti.

GÜNCEL HABERLER

Yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü

Yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü

Afrika'da vakalar artmasına rağmen aşılanma oranları düşük

Afrika'da vakalar artmasına rağmen aşılanma oranları düşük

Son dakika... David Kenyes’in ifadesi ortaya çıktı! 'Gülen şizofrendir'

Son dakika... David Kenyes’in ifadesi ortaya çıktı! 'Gülen şizofrendir'

Son dakika... Bursa'da korkutan görüntü! Balık ölümleri halkı tedirgin etti

Son dakika... Bursa'da korkutan görüntü! Balık ölümleri halkı tedirgin etti

Kenya'ya 91,4 milyon dolarlık zırhlı araç satışı

Kenya'ya 91,4 milyon dolarlık zırhlı araç satışı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Sıradaki Haber
3 bin 790 TL'ye kadar destek ödemesi!

3 bin 790 TL'ye kadar destek ödemesi!

Sıradaki Haber
'Başının dertte olduğunu biliyor ve...'

'Başının dertte olduğunu biliyor ve...'

Sıradaki Haber
Son dakika... David Kenyes’in ifadesi ortaya çıktı! 'Gülen şizofrendir'

Son dakika... David Kenyes’in ifadesi ortaya çıktı! 'Gülen şizofrendir'

Sıradaki Haber