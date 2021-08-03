Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 464,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,07 düşerek 15.558 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 primle 7.083 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 8.772 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 6.711 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artışla 25.422 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1880 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu kaydetti.