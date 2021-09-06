Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,54 yükselerek 474,46 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,48 artarak 15.854 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 artarak 8.904 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 6.724 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.173 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1869 seviyesinden işlem görüyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamalarının salgın döneminde devreye alınan varlık alım programının tartışmaya açılabileceğine işaret etmesi, geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri oldu.

Tüm bunlar pay piyasalarında yön arayışının sürmesini beraberinde getirirken, yeni haftada salı Euro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap raporu, perşembe ECB'nin faiz kararı ve cuma Almanya'da enflasyon ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri fiyatlamalar açısından kritik olacak.

Analistler, ECB'nin bu hafta faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydederek, karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerin önemli olacağını belirtti.