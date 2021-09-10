Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İspanya hariç yükselişle başladı.

10.09.2021 - 10:41 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 468,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 15.637 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 azalarak 8.786 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artarak 6.708 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 7.037 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1834 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yakından takip edilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmedi.

Kararların ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde geçici olduğunu düşündüklerini, aralık ayı toplantısında PEPP'i kapsamlı olarak tartışacaklarını belirterek, "Şu aşamada yaptığımız şey varlık alımlarının azaltılması değil, alımları yeniden ayarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 3,8 artarak beklentileri aşarken, Almanya'da yıllık enflasyon, ağustosta tahminler paralelinde yüzde 3,9 oldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Ekonomistler temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

Ekonomistler temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

Analistler işsizlik verilerini değerlendirdi

Analistler işsizlik verilerini değerlendirdi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Ekonomistler temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

Ekonomistler temmuz ayı iş gücü verilerini değerlendirdi

Maaş günleri minibüse biniyor! Yaşlıların ceplerini boşaltıyor

Maaş günleri minibüse biniyor! Yaşlıların ceplerini boşaltıyor

Kahreden detay! Mutlulukları 3 saat sürdü

Kahreden detay! Mutlulukları 3 saat sürdü

Ayancık’ta sel mağduru esnaf geçici inşa edilen iş yerlerinde hizmet vermeye başladı

Ayancık’ta sel mağduru esnaf geçici inşa edilen iş yerlerinde hizmet vermeye başladı

MI5 Müdürü, Taliban'ın Afganistan'daki zaferinin teröristlere moral vermiş olabileceğini söyledi

MI5 Müdürü, Taliban'ın Afganistan'daki zaferinin teröristlere moral vermiş olabileceğini söyledi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maaş günleri minibüse biniyor! Yaşlıların ceplerini boşaltıyor

Maaş günleri minibüse biniyor! Yaşlıların ceplerini boşaltıyor

Sıradaki Haber
Faizsiz kredi, kira desteği, hibe...

Faizsiz kredi, kira desteği, hibe...

Sıradaki Haber
65 yaş üstüne tek doz uyarısı

65 yaş üstüne tek doz uyarısı

Sıradaki Haber
Kahreden detay! Mutlulukları 3 saat sürdü

Kahreden detay! Mutlulukları 3 saat sürdü

Sıradaki Haber