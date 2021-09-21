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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,62 artışla 457,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,55 değer kazanarak 15.215 puan oldu.

21.09.2021 - 11:08 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,76 artarak 8.722 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 yükselişle 8.455 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 6.953 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1730 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin para politikasının destekleyici konumunun devam edeceğine yönelik açıklamalarına karşın Avrupa borsalarında azalan küresel risk iştahıyla birlikte satıcılı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün tepki alımlarının etkisini artırdığı görülüyor.

ECB yetkilileri, enflasyonun 2023'e kadar bir zaman aralığında yüzde 2 seviyesine gerileyeceğine inandıklarını, şu anda varlık fiyatlarının özellikle emtia başta olmak üzere oldukça oynak seyrettiğini bildirdi.

Analistler, bugün, ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini kaydederek, Çinli Evergrande şirketine ilişkin haber akışının da varlık fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.

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