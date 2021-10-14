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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

14.10.2021 - 11:01 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,67 artarak 463 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 15.325 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 7.177 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 6.623 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 primle 26.102 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1607'den işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin biraz daha açıklığa kavuşturulmasının ardından küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu belirtti.

Fed'in eylül ayı toplantısına ait tutanaklarda, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağının sinyali verildi.

Bugün Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yapacakları konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

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