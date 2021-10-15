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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

15.10.2021 - 10:33 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 468 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 15.496 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.239 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 6.716 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 26.455 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.989 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,1613'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan güçlü 3. çeyrek finansal sonuçların küresel çapta risk iştahını artırdığını belirterek, yükselen petrol fiyatlarının da Avrupa'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket hisselerini desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını bildirdi.

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