Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

26.10.2021 - 10:22 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 473,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 artışla 15.659 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 primle 7.235 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 6.721 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 8.932 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1603 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler artmaya devam etse de şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlik ve doğal gaz fiyatlarının hafif de olsa geri çekilmesi risk iştahını besliyor. 

Analistler, bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg’da bir araya geleceğini anımsatarak, toplantıdan çıkacak kararlar ile birlikte başta doğal gaz olmak üzere emtia fiyatları üzerindeki etkilerinin takip edileceğini bildirdi.

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Hong Kong'da Çin'in getirdiği yasayla ikinci mahkumiyet

Hong Kong'da Çin'in getirdiği yasayla ikinci mahkumiyet

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Hong Kong'da Çin'in getirdiği yasayla ikinci mahkumiyet

Hong Kong'da Çin'in getirdiği yasayla ikinci mahkumiyet

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

ASEAN Zirvesi'nde benzeri görülmemiş Myanmar krizi

ASEAN Zirvesi'nde benzeri görülmemiş Myanmar krizi

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları arttı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'te! Hangi parti ne yönde oy kullanacak?

Sıradaki Haber
Faizler düşürüldü! Bugün başlıyor

Faizler düşürüldü! Bugün başlıyor

Sıradaki Haber
2. el otomobilde kilometre tuzağı

2. el otomobilde kilometre tuzağı

Sıradaki Haber
Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Sıradaki Haber