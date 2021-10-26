Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 473,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 artışla 15.659 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 primle 7.235 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 6.721 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 8.932 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, 1,1603 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler artmaya devam etse de şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlik ve doğal gaz fiyatlarının hafif de olsa geri çekilmesi risk iştahını besliyor.

Analistler, bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg’da bir araya geleceğini anımsatarak, toplantıdan çıkacak kararlar ile birlikte başta doğal gaz olmak üzere emtia fiyatları üzerindeki etkilerinin takip edileceğini bildirdi.