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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

04.11.2021 - 11:35 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,56 değer kazanarak 483,93 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 16.039 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.266 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 6.979 puanda, İtalya da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 27.527 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 kazançla 9.041 bulunuyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 azalışla 1,1555 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'in geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrası bankanın politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarabileceği beklentileri arttığını ancak bu ay pas geçme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Analistler, Avrupa'da veri gündeminde Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesinde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını aktardı.

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