Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

10.11.2021 - 11:38 | | AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,20 üzerinde 483,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 16.048 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 7.293 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 7.046 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 primle 27.563 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1567 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Almanya'da bugün açıklanan verilere göre TÜFE aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,5 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bugünün veri gündeminde ayrıca ABD'de toptan eşya stokları ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin bulunduğunu belirten analistler, oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

Tüm varyantlara karşı etkili bir antikor keşfedildi!

Tüm varyantlara karşı etkili bir antikor keşfedildi!

İnşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı

İnşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi vefat etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

Sıradaki Haber
Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

Sıradaki Haber
Türkiye'nin yatırım haritası

Türkiye'nin yatırım haritası

Sıradaki Haber
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM bursu ne kadar?

Sıradaki Haber