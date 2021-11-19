Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 489 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 16.258 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 7.275 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,39 üzerinde 7.171 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,52 primle 27.807 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,3 altında 1,1330 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de ekonomik toparlanmanın devam ettiğini gösteren makro ekonomik verilerin küresel bazda risk iştahını artırdığını kaydederek, bugünün gündeminde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin olduğunu söyledi.

Lagarde, hafta başında yaptığı açıklamada gelecek sene faiz artışına gitmek için bir sebep olmadığını belirtmesinin ardından, piyasalarda faiz artışına ilişkin beklentiler 2022'den 2023'e revize edildi.

Öte yandan bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık yüzde 3,8 ve yıllık 18,4 artışla beklentileri aşarken, İngiltere'de perakende satışlar ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak tahminlerin üzerine çıktı.

Analistler, Belarus ve Polonya arasındaki göçmen krizi ile doğal gaza ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.