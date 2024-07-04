Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 515,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.438 puan seviyesinde işlem görüyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.202 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 33.958 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.677 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 azalışla 11.027 puan bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0790 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesinin yanı sıra iş gücü piyasasından da soğuma sinyallerinin alınmasının ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Fransa ve İngiltere'de bu hafta yapılacak seçimlerin yakından takip edileceğini söyledi.

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Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaşacağı bir döneme girilirken, önemli merkez bankaların para politikalarında atacağı adımlar belirsizliğini korumaya devam ediyor.

İngiltere'de genel seçimler bugün, Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından alınan erken seçim kararının ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bugün Almanya'da fabrika siparişlerinin mayısta yüzde 1,6 azalışla beklentilerin altında kaldığını aktaran analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu dile getirdi.