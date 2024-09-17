Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kazançla 517 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.710 puan seviyesinde bulunuyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.339 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 33.751 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.484 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 11.4678 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

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Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler varlığını sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, dün yaptığı açıklamada, projeksiyonların enflasyonun 2025 sonunda yüzde 2 hedefi civarında seyredeceğini gösterdiğini belirterek, "Faiz oranı kararları konusunda tüm seçenekleri açık tutmak istiyoruz, enflasyonun eylülde düşmesini bekliyoruz ama 4. çeyrekte bir yeniden yükseliş olabilir." dedi.

ECB üyesi Peter Kazimir de dün faiz indirimi için acele etmeye gerek olmadığını, görünümün daha net hale gelmesini beklemenin en güvenlisi olduğunu kaydederek, "ECB'nin ekim ayında faiz indirimine gitmesi için görünümde önemli bir değişiklik gerekli." ifadesini kullandı.

ECB Başekonomisti Philip Lane ise ücret ve karlarla ilgili gelen verilerin beklentilere uygun olduğu vurgulayarak,"Veriler temel senaryomuza uygun gelirse parasal sıkılaştırmadan kademeli bir çıkış uygun olacak." açıklamasında bulundu.

Bugün Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.