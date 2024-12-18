Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 20.376 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.208 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 34.342 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.380 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 11.595 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa borsaları sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

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Avrupa tarafında Almanya'da hükümetin düşmesiyle yeni bir seçim dönemine girmesiyle siyasi belirsizliklerin arttığı görülürken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Almanya'da yatırımcı güveninin ülkede erken seçimlerin şubatta yapılacak olması ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelecek yıl daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla öngörülerin üzerinde yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, toplantı sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini ifade etti.