Avrupa borsalarında düşüş hakim

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.850 puan seviyesinde bulunuyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.279 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 33.870 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.576 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 11.791 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Merkez bankalarının para politikası kararları takip edilmeye devam edilirken, dün, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) para politikasını, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak ve aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere belirlediği aktarıldı.

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BoE Başkanı Andrew Bailey, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, ağustosta politika faizini düşürdüklerinden beri enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Ekonomi genel olarak beklediğimiz gibi ilerliyor. Bu durum devam ederse politika faizini zaman içinde kademeli olarak düşürebiliriz. Ancak enflasyonun düşük kalması hayati önem taşıyor, bu nedenle politika faizinde çok hızlı ya da çok fazla kesinti yapmamaya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bugün Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık bazda da 0,8 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de açıklanan perakende satışlar aylık yüzde 1, yıllık bazda da 2,5 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.