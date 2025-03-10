Avrupa borsalarında karışık seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 553,58 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 23.043 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 38.648 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.135 puanda bulunuyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.669 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 13.218 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında ABD'nin korumacı ticari tutumu bölge ekonomileri tarafından yakından takip ediliyor.

ABD'nin 2 Nisan'da uygulamaya alacağını ifade ettiği karşılıklılık esaslı tarifelerden Avrupa ülkelerinin nasıl etkileneceğine yönelik belirsizlikler sürerken, Avrupa Birliği'nin (AB) atacağı misilleme adımlarına ilişkin haber akışı da yakından izleniyor.

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Öte yandan, AB yetkililerinin savunma harcamalarının artırılacağına yönelik açıklamaları pay piyasalarında savunma hisselerine olan ilgiyi artırmaya devam ederken, dün yaptığı açıklamada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunmasında yükü ABD'den almak için çabalara hız verildiğini vurguladı.

Von der Leyen, ABD'nin bu yöndeki talebinde haklı olduğunu ve Trump yönetiminin tavrının müttefiklik ilişkisine zarar vermediğini ifade ederek, "Elbette ABD ve AB müttefiktir. Ancak bu son 25-30 yıl ya da daha fazla süredir sahip olduğumuz modelin hala doğru olduğu anlamına gelmez. Savunma sorumluluğunun büyük kısmı ABD'dedir. Biz ödevimizi yapmalıyız, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD yetkililerinin son zamanlarda yurt dışındaki askeri harcamalara olan eleştirileri ve Trump'ın korumacı siyasi tutumunun etkisiyle AB'nin savunma harcamalarını artırarak silahlanmaya başlayacağını belirterek, bölge genelinde yetkililerin savunma harcamaları konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2 artarken, yıllık bazda yüzde 1,49 azaldı. Ülkede ocak ayı dış ticaret fazlası ise 16 milyar euro olarak gerçekleşti.

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Günün geri kalanında, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.