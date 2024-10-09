Avrupa borsalarında negatif seyir hakim

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 516,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 19.029 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.226 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 33.675 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.513 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 gerilemeyle 11.715 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde resesyon endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

Bölgede ekonomik aktivitenin yavaşladığına yönelik endişeler güç kazanmayı sürdürürken, bu ay Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülüyor.

Haberin Devamı

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, ECB üyesi Bostjan Vasle dün yaptığı açıklamada, enflasyon risklerinin azaldığını belirterek, "ECB önümüzdeki hafta faizleri düşürmeye karar verse bile bu otomatik olarak aralık ayında bir indirim daha yapılacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayında dış ticaret fazlası 22,5 milyar euro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.