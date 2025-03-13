Avrupa borsalarında negatif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 540,34 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 22.527,5 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.536,25 puandan işlem görüyor.

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İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 37.982 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 12.764,94 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 7.950,75 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ederken, Avrupa borsaları yeni günde satış ağırlıklı hareket ediyor.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girerken, bu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) ve Kanada'dan misilleme açıklamaları geldi.

Analistler, söz konusu açıklamaların ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını belirterek, tarifelerin imalat sanayi için önem arz eden metal piyasası üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini söyledi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerinden üzüntü duyduklarını ve vergilerin ekonomik boyutuyla örtüşen seviyede karşılık vereceklerini kaydetti.

Von der Leyen, "ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bu önlemden derin üzüntü duyuyoruz. Tarifeler vergilerdir. Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür." dedi.

Gümrük vergilerinin tedarik zincirini bozduğunu, ekonomileri belirsiz hale getirdiğini ve işleri tehlikeye soktuğunu belirten von der Leyen, bunun fiyatları yükselteceğini ve iki tarafa da zarar vereceğini vurguladı.

Von der Leyen, "AB, tüketicileri ve işletmeleri korumak için harekete geçmelidir. Bugün aldığımız karşı önlemler güçlü ve orantılı. ABD, 28 milyar dolar değerinde tarife uygularken biz, 26 milyar euro değerinde karşı önlem alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, olağanüstü yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, yeni dönemde fiyat istikrarını korumanın zorlu bir görev olacağını söyledi.

Uluslararası düzene ilişkin yerleşik kuralların altüst olduğuna dikkati çeken Lagarde, dünyanın birkaç ay önce düşünülemeyecek siyasi kararlara tanıklık ettiğini ifade etti.

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Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.