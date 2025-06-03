Avrupa borsalarında negatif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 546,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 23.888,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.765,3 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 39.740 puandan işlem görüyor.

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Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.723,8 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 0,5 azalışla 14.145,6 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, gözler ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisine çevrildi.

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölgede açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ekonomik gidişata ilişkin daha çok bilgi vermesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü yapılacak toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Analistler, gelecek dönemde bölgede resesyon-enflasyon ikileminin sürmesinin ECB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceğini, uzun süren parasal sıkılığın büyümeye yönelik riskleri besleyebileceğini ifade etti.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de ise fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek.