Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 553,4 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 22.567 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.741,25 puanda bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.120 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 12.980,83 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 8.175,31 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışı devam ederken analistler, ek gümrük vergileri sonrası ABD'nin ticaret ortaklarının üretim konusunda sıkıntılar yaşayabileceğini ifade etti.

ABD'nin, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ek gümrük vergisi söylemlerine yönelik gelişmeler de yakından takip edilirken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını söyledi.

Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına işaret eden von der Leyen, "İşte bu yüzden ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz." dedi.

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Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi anlamına geldiğine ve enflasyonu artırabileceğine de dikkati çekerek, "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa tarafında ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi girişimlerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin diyalog için güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız." dedi.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirtti.