Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artışla 556,84 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2 yükselişle 22.844,58 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1 değer kazancıyla 8.812,33 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 38.265 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 kazançla 13.286,44 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 primle 8.168,96 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ilave gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'yi, yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Öte yandan, Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcileri, daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar euroluk fon kurulması konusunda anlaştı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.