Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 artışla 546,4 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 22.789,01 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 8.597,94 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 38.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 13.117,12 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 primle 8.105,37 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25 gümrük vergisinin yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Avrupa borsalarında İngiltere hariç alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, Almanya'da savunma ve yatırım paketine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Haberin Devamı

Almanya'da Yeşiller Partisi, genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayacağını açıklayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hazırladığı savunma ve yatırım paketine onay vermek istemediklerini bildirdi.

Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge bu paket için anayasadaki maddenin de değişmesi gerektiğine işaret ederek, "Milletvekillerine, bu yasa değişikliklerine onay vermemelerini tavsiye edeceğiz." dedi.

CDU/CSU ve SPD daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar euroluk fon kurulması konusunda anlaşmıştı.

Borç frenini gevşetmek için anayasadaki ilgili maddenin değişmesi gerekiyor ancak Mecliste, CDU/CSU ve SPD anayasa maddesini değiştirecek sandalye sayısına ulaşamadığı için Yeşillere ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan, ABD'nin tarife adımlarına ilişkin haber akışı bölgede takip edilmeye devam ediyor.

Günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisi takip edilecek.