Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 551,10 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.965,93 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.718,85 puandan işlem görüyor.

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İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 40.315 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 14.181,38 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.895,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, nisan ayı tüketici enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor.

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Bölgede imalat aktivitesindeki daralma ve resesyon endişeleri temel ekonomik problemlerden olmayı sürdürürken, ECB'nin sıkı para politikası şirketlerin finansman maliyetlerinin yüksek kalmasında etkili oluyor.

Mart ayında yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde bulunan tüketici enflasyonunun nisan ayında da yıllık bazda yüzde 2,2 olarak gerçekleşmesi ECB'nin faiz indirim sürecine devam etmesi için politik genişlik sağlıyor.

Enflasyon verisi sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 5 Haziran'da alacağı para politikası kararında 3 temel politika faizini 25'er baz puan düşürmesi öngörülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,6 yıllık ise yüzde 0,9 azalışla öngörülerin altında gerçekleşti.

Analistler bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.