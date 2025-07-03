Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 543 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 23.862 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 8.815 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 39.703 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 14.064 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.758 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret anlaşmalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, başka ülke menşeli ürünlerin aktarılması durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

Euro bölgesinde ise İngiltere'de refah reformu yasa tasarısına yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Maliye Bakanı Rachel Reeves'e yönelik muhalefetin eleştirilerinin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Reeves'e destek verdi.

Haberin Devamı

Öte yandan, bugün Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin aktivite verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bir süredir imalat sanayi aktivitesindeki düşüşün devam ettiğini bölge ülkelerinde, hizmet sektöründeki genişleme büyüme beklentilerinin dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

Analistler, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmasına dair haber akışının yakından takip edildiğini belirtirken, bugün bölgede açıklanacak PMI verilerinin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.