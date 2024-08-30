Avrupa borsalarında yükseliş hakim

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 525,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 yükselişle 18,929 puan seviyesinde işlem görüyor.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 8.412 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 34.364 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.671 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 artışla 11.419 puanda.

ABD'de dün açıklanan veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken "yumuşak iniş" beklentileri öne çıktı.

Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu kontrol altına alabileceğini göstermesi de küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Günü dün yüzde 0,4 düşüşle 1,1080'den tamamlayan euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1,1090 seviyesinden işlem görüyor.

Ayrıca dün Almanya'da ağustos ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,1 azalırken yıllık yüzde 1,9 arttı. Ülkede, TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

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Analistler, azalan enflasyonist baskıların faiz indirimi için Avrupa Merkez Bankasına (ECB) uygun bir ortam sunduğunu kaydetti.

ECB'nin yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, bölgede açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimine kapıyı aralayabileceğini bildirdi.

Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verisinin de bankanın politikalarında belirleyici olması bekleniyor.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, kişisel gelir ve harcamalar verisinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.