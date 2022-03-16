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'Avrupa resesyona girmeyecek'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Avrupa resesyona girmeyecek, kısa vadede faiz artırımı yok" dedi.

16.03.2022 - 07:41 |
'Avrupa resesyona girmeyecek'

Luis de Guindos enflasyonda yükselişin Avrupa Birliği (AB) ekonomisi üzerinde etkilerinin görülmeye devam edileceğini ancak Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl resesyona girilmeyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin bu yıl yüzde 3'ün üzerinde büyüyeceğini savunan de Guindos, enflasyonun yükseleceğini ancak kısa vadede faiz artırımı olmayacağını da ifade etti.

İspanya'nın Antena 3 televizyonuna verdiği demeçte, "Enflasyon halihazırda yüksek ve daha yukarı gidecek, ancak biz bir resesyona girmeyeceğiz" diye konuşan de Guindos, "En kötü senaryolarımızda bile Avrupa ekonomisi resesyona girmeyecek" ifadelerini kullandı.

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