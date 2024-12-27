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UzmanparaAvrupa'da doğal gaz fiyatı arttı
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını sürdürecek bir anlaşmanın yıl sonuna kadar gerçekleşmesi olasılığının bulunmadığını söylemesinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi.

27.12.2024 - 14:01 |
Avrupa'da doğal gaz fiyatı arttı

Gösterge vadeli işlemlerde doğal gaz fiyatı %5'e varan bir artış gösterdi. Avrupa'daki tüccarlar şu anda %75'in altında olan bölgedeki gaz depolama seviyelerini yakından takip ediyor.

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Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de bu sabah gaz fiyatı %2,30 artışla megavat/saat başına 46,78 euroya yükseldi.

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