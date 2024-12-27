Avrupa'da doğal gaz fiyatı arttı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını sürdürecek bir anlaşmanın yıl sonuna kadar gerçekleşmesi olasılığının bulunmadığını söylemesinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi.
27.12.2024 - 14:01 |
Gösterge vadeli işlemlerde doğal gaz fiyatı %5'e varan bir artış gösterdi. Avrupa'daki tüccarlar şu anda %75'in altında olan bölgedeki gaz depolama seviyelerini yakından takip ediyor.
Haberin Devamı
Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de bu sabah gaz fiyatı %2,30 artışla megavat/saat başına 46,78 euroya yükseldi.