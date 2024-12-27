Avrupa'da doğal gaz fiyatı arttı

Gösterge vadeli işlemlerde doğal gaz fiyatı %5'e varan bir artış gösterdi. Avrupa'daki tüccarlar şu anda %75'in altında olan bölgedeki gaz depolama seviyelerini yakından takip ediyor.

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Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de bu sabah gaz fiyatı %2,30 artışla megavat/saat başına 46,78 euroya yükseldi.