Avrupa'da doğal gaz fiyatı geriledi

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin gaz depolarında doluluk oranının yüzde 92'yi aşması ve pek çok tankerin LNG boşaltmak için terminallerde beklediğine yönelik haberlerinin etkisiyle doğal gaz fiyatı geriliyor.

ICE'de Avrupa için doğal gaz fiyatı yüzde 10'a yakın düşüşle 15 Haziran'dan bu yana ilk kez 1200 dolar/bin metreküp seviyesinin altına indi.

Hollanda TTF'de kasım teslimi doğal gaz fiyatı bugün 115 euro/MWh seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 10,77 kayıpla 116 euro/MWh'den işlem görüyor.