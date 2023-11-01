Avrupa'da doğal gaz fiyatı geriledi

Hollanda TTF'de aralık teslimi gaz kontratında fiyat 46,25 euro seviyesine kadar gerilemesinin ardından düne göre yüzde 8,07 azalışla 46,08 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor.

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Fiyatların gerilemesinde siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group'un Orta Doğu'da savaşın kontrol altında tutulma olasılığının %70 olduğunu tahmin etmesi de etkili oldu.

Bu arada Birleşik Krallık'ta Ciaran Fırtınası yaklaşırken çarşamba sabahı elektrik üretiminin yarısından fazlasını rüzgar oluşturdu. Fırtınanın güçlü rüzgarlar getirmesi ve elektrik altyapısı için tehdit oluşturması bekleniyor.