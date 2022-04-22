Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü

TTF mayıs vadeli kontrat en son Ice Endex'te 2,76 euro düşüşle 97,30 euro/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat dünkü işlem gününde ise 7,43 euroluk bir artış kaydetmişti.

Almanya merkezli bir trader, "Temeller şu anda fiyat oluşumunda büyük bir rol oynamıyor" diyerek Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Rusya'nın gaz arzını durdurma tehdidi nedeniyle "son derece yüksek" risk primlerine işaret ediyor.

Trader, temel olarak 100 euro/MWh çok yüksek olsa da Rusya'dan gelen arzın durmasıyla 120-140 euro/MWh seviyelerinin kolayca görülebileceğini söylüyor.

Öte yandan TTF gün öncesi kontrat ise 1,20 euro artışla 98,20 euro/MWh'ye yükseldi. Piyasa katılımcıları bu fiyat hareketine neden olarak devam eden soğuk hava koşullarını gösteriyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre Avrupa'daki depolama seviyeleri en son %30,1 dolulukta görüldü.