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Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ılıman ve rüzgarlı havanın stokların daha hızlı tükenmesini engellemesiyle beşinci günde de geriledi.

09.12.2024 - 11:49 | | Foreks Haber
Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Darragh Fırtınası hafta sonu İngiltere'yi kasıp kavurarak rüzgar enerjisi üretimini artırdı ve elektrik üretiminde gaz kullanımını azalttı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların biraz düşmesi ve rüzgar hızının azalması beklenirken, ılıman ve rüzgarlı koşulların gelecek hafta geri döneceği tahmin ediliyor.

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Bu durum, yeni sevkiyatların bölge kıyılarına ulaştığı ve Avrupa'nın LNG ithalatının Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemde gaz tüketimini sınırlamaya yardımcı olabilir.

Avrupa'nın gaz ölçütü olan Hollanda TTF ön-ay vadeli kontratları Amsterdam'da sabah %0,7 düşüşle megavat-saat başına 46,16 euroya geriledi. İngiltere eş değeri %1,1 düştü.

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