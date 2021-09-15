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Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırıyor

Avrupa vadeli doğal gaz piyasasında, artan tüketim, kıtada yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının azalması ve kış öncesi arzda kısıntı yaşanabileceği endişeleri nedeniyle fiyatlar rekor seviyeye ulaştı.

15.09.2021 - 14:00 | | AA
Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırıyor

Yıl başından beri yaşanan aşırı soğuk ve sıcak hava dalgaları nedeniyle artan enerji tüketimi ve arz kısıtları, yüksek fiyatları beraberinde getiriyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında son günlerde sürekli artış görülüyor. Bugün, TTF'de bin metreküp doğal gazın fiyatı 926 doları (megavatsaat başı 74,4 euro) aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Avrupa'da kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden üretimin azalması, rüzgardan elektrik üretiminin gerilemesi ve artan elektrik talebini karşılamak için doğal gaz santrallerinden elektrik üretiminin yükselmesi de gaz tüketimini artırdı.

Ayrıca kıtada yer altı depolama tesislerinin doluluk oranının yüzde 30 gerilemesi ve yaklaşan kış döneminde arz kısıntısının yaşanabileceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesini sağlayacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının hızlı bir şekilde devreye girmesiyle Avrupa'daki yüksek doğal gaz fiyatlarının dengelenebileceğini belirtti.

Söz konusu boru hattının işletmeye girmesinin ardından Avrupa'ya yıllık 55 milyar metreküp gaz tedarik edilecek.

 

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