Avrupa'da doğal gaz iki ayın zirvesinde
Kuzey Akım 2'nin devreye alınmasının önündeki siyasi engellerin devam etmesi ve kış aylarında doğal gaz talebinin güçlü şekilde süreceği beklentileri Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını iki ayın zirvesine taşıdı.
13.12.2021 - 13:15 |
İngiltere'de hemen teslim doğal gaz fiyatı 13 pound artışla 2,81 pound/therm seviyesine çıktı. Bir gün vadeli kontratta fiyat 0,1910 pound artışla 2,811 pound/therm'e çıktı. Gelecek ay vadeli kontratta fiyat 0,22 pound yükselerek 2,92 pound/therm seviyesini gördü. 5 Ekim'de fiyat 3,0230 pound seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı.
Hollanda TTF'de 1 gün vadeli doğal gaz kontratında fiyat bugün 115,75 euro/MWh seviyesini gördü. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 10,67 artışla 114,65 euro seviyesinde hareket ediyor.
TTF'de gelecek ay vadeli kontratta fiyat 10,85 euro artışla 116,20 euro/MWh seviyesini gördü.