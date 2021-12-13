Avrupa'da doğal gaz iki ayın zirvesinde

İngiltere'de hemen teslim doğal gaz fiyatı 13 pound artışla 2,81 pound/therm seviyesine çıktı. Bir gün vadeli kontratta fiyat 0,1910 pound artışla 2,811 pound/therm'e çıktı. Gelecek ay vadeli kontratta fiyat 0,22 pound yükselerek 2,92 pound/therm seviyesini gördü. 5 Ekim'de fiyat 3,0230 pound seviyesine kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Hollanda TTF'de 1 gün vadeli doğal gaz kontratında fiyat bugün 115,75 euro/MWh seviyesini gördü. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 10,67 artışla 114,65 euro seviyesinde hareket ediyor.

TTF'de gelecek ay vadeli kontratta fiyat 10,85 euro artışla 116,20 euro/MWh seviyesini gördü.