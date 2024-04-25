Avrupa'da emlak piyasası kötüleşti

MSCI Real Assets tarafından derlenen verilere göre yılın ilk çeyreğinde emlak yatırımları 34,5 milyar euro ile bir önceki yıla göre %26 azaldı. Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik, alıcı ve satıcıların fiyat beklentileri arasında bir uçurum oluşturmaya devam ederken, bu düşüş yedinci çeyrek dönemlik düşüşe işaret etti.

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Ticari gayrimenkul piyasasının en büyük parçası olan ofis mülkleri, hacimlerin %45 azalmasıyla ilk çeyrekteki düşüşlere öncülük etti.

MSCI Reel Varlıklar Araştırma Başkanı Tom Leahy, "Çok yavaş geçen 2023'ün ardından Avrupa'daki emlak yatırımlarının 2024'ün ilk çeyreğinde toparlanmaya başlayacağına dair umutlar vardı. Ancak tarihsel olarak düşük faiz oranlarının sona ermesine yönelik devam eden yeniden ayarlama piyasanın işlem yapmak için zor bir yer olmaya devam ettiği anlamına geliyor" dedi.