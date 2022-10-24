Avrupa'da gaz fiyatı 100 euronun altına indi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yüksek stok seviyesi Avrupa'da doğal gaz fiyatının keskin düşüş göstermesine yol açtı.

Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki ay da devam edeceği yönündeki tahminler, Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz depolarında doluluk oranın yüzde 93,43 olması bugün Hollanda TTF'de kasım teslimi gaz fiyatının yüzde 14,7 düşüşle 98 euro/MWh seviyesine gerilemesini sağladı.

Hollanda TTF'de aralık vadeli gaz fiyatı da yüzde 8,28 düşüşle 132,90 euro/MWh seviyesine geriledi.

Almanya'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı 22 Ekim itibarıyla yüzde 97,18, Fransa'da bu oran yüzde 99,51 ve İtalya'da 94,67 seviyesinde.