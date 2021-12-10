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Avrupa'da gaz fiyatları artıyor

Hollanda TTF hub’ı ocak ayı vadeli doğal gaz kontratı soğuk hava koşullarına yönelik tahminlerin desteği ile bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

10.12.2021 - 15:15 |
Avrupa'da gaz fiyatları artıyor

Kontrat bugünkü en son işlemini 102,30 euro/MWh’den yaparak dünkü kapanışına kıyasla 0,61 euro artış kaydetmiş oldu. İngiltere NBP hub’ı eş değeri ise 1,69 p yükselişle 260,43 p/th seviyesinden el değiştirdi.

Montel-Foreks'in haberine göre, gün öncesi kontratları TTF’de en son 2,13 euro artışla 103,37 euro/MWh, NBP’de ise 2,50 p artışla 255 p/th ile satış gerçekleştirdi.

Bir analist fiyatlarda yakın zamanda düşüş için neden olmadığını, gelecek birkaç aylık süre boyunca doğal gaz piyasasının hava durumu konusunda gergin olmayı sürdüreceğini söyledi.

İngiltere merkezli meteoroloji servisi MetDesk kıta geneli için gelecek dört ay boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek sıcaklık seviyeleri için potansiyel olduğunu öngörüyor.

Piyasa katılımcıları bunun Avrupa'da zaten düşük olan ve normalden daha hızlı tükenen depolama seviyeleri ile aynı dönemde yaşanıyor olduğuna dikkat çekiyor.

Bir trader Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2’deki ilerlemenin potansiyel olarak durmasına atıfta bulunarak, "Depolama seviyeleri son derece düşük ve siyasi gerilimler var" yorumunu yaptı.

Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine göre, kıta genelindeki depolama sahalarında en son %64.3 seviyesi görüldü. Bu oran 1 Aralık’ta %67,5, bir önceki yılın aynı döneminde ise %85,7 olarak açıklanmıştı.

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