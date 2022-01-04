Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi
Yamal-Avrupa hattından gazın Almanya'dan Polonya'ya doğru akmaya devam etmesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltti.
04.01.2022 - 11:58 |
Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattından Rusya-Almanya yönünde akması gereken doğal gazın, 15 gündür Almanya'dan Polonya'ya doğru pompalanması bugün Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.
2021 yılının son haftasında keskin düşüş gösteren Avrupa doğal gaz fiyatları bugün yönünü yukarı çevirdi.
Hollanda TTF'de toptan doğal gaz fiyatı 31 Ocak vadede yüzde 16,7 artarak 84 euro/MWh oldu.
İngiltere'de de hemen teslim toptan doğal gaz fiyatı yüzde 36,7 yükselerek 1,9 pound/therm seviyesinde bulunuyor.