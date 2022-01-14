'Avrupa'da gaz fiyatları yükselebilir'

Şirketin doğal gaz ve LNG araştırmalarından sorumlu başkan yardımcısı Massimo Di Odoardo,“Fiyatları tekrar 180 euro/MWh seviyelerinde görmemiz pek olası değil, ancak bu imkansız da değil” ifadelerini kullandı.

Hollanda'daki TTF spot doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Avrupa'ya boru hattı akışını azaltmasıyla birlikte arz sıkışıklığı endişeleri arasında aralık ayı sonunda 180-190 euro/MWh civarında rekor seviyelere yükselmişti.

Di Odoardo, Avrupa'da aşırı soğuk bir hava dönemi, Asya'da yüksek LNG talebi ve Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan çekişmeli 55 milyar m³/yıl kapasiteli Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın faaliyete alınmasında daha fazla gecikilmesi durumunda fiyatların tekrar yükselebileceğini belirtti.

Kuzey Akım 2 kanalı geçen yıl tamamlandı, ancak hala Bundesnetzagentur (Alman Federal Şebeke Ajansı-BNA) tarafından onay verilmesi bekleniyor.

Wood Mackenzie'nin tahminlerine göre Rusya'nın devam eden düşük ihracat hacimleri ve normal hava koşulları, Avrupa'daki depolama seviyelerinin mart ayı sonuna kadar 15 milyar m³’lük bir seviyeye gerilemesine neden olabilir ve bu nedenle ikmal için geçen yıla göre 20-25 milyar m³ daha fazla talep meydana gelebilir.

Şirket açıklamasında, “Kuzey Akım 2’nin işletmeye alınması, depolama tesislerinin uygun şekilde yeniden doldurulması ve geçen yıl yaşanan kış krizinin tekrarını önlemek için tek seçenek olabilir” yorumunda bulundu.

Wood Mackenzie, aralık ayı sonlarında Avrupa'nın bu ay 5,5 milyon ton (7,5 milyar m³) LNG ithal edeceğini tahmin etmişti. Ancak o zamandan beri rakamı 8,5 milyon tona revize etti.

Di Odoardo, Asya'daki hava durumuyla ilgili bazı belirsizliklerin devam ettiğini de bildirdi.

Di Odoardo ayrıca önümüzdeki iki hafta boyunca gaz fiyatlarının hava tahminlerine bağlı olduğunu ekleyerek, “Talep oluşması durumunda bu kargoların bir kısmı Asya'ya geri dönecek” ifadelerini kullandı.

Diğer analistler bu hafta gaz fiyatlarının daha da düşebileceğini tahmin ediyor.

Danışmanlık firması Aurora tarafından dün yapılan açıklamada ise gaz piyasasının 2022'nin geri kalanı için sıkı kalabileceğini, ancak gelecek yıl fiyatların mevcut yüksek seviyelerden şu anda piyasaya fiyatlanandan daha hızlı düşebileceğini belirtti.