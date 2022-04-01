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UzmanparaAvrupa'da gaz fiyatları yükseliyor
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Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor

Rusya'nın doğal gaz ödemelerini ruble olarak talep etmesi, Avrupa'daki en büyük müşterileri olan Almanya ve İtalya'nın ödemeleri euro olarak yapmaya devam etme kararları Avrupa'da gaz fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

01.04.2022 - 10:36 |
Avrupa'da gaz fiyatları yükseliyor

Gazprom'un gerek Ukrayna gerekse Yamal-Avrupa boru hattından sözleşme çerçevesinde doğal gaz sevkiyatını sürdürmesine ve Avrupa terminallerine yanaşmakta olan LNG tankerlerine rağmen gaz fiyatları yükseliyor.

Rusya'nın ruble ile ödeme alamadığında gaz akışını kesebileceği endişesi ile Hollanda TTF'de işlem gören mayıs vadeli doğal gaz kontratında fiyat bugün 132 euro/MWh seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise düne göre 3 euro artışla 124 euro/MWh'den işlem görüyor.

ICE'de işlem gören haziran vadeli doğal gaz fiyatı ise 123,68 euro/MWh seviyesinde.

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