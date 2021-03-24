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Avrupa'da kısıtlamalar tüketimi baskılayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların bu yılın ilk yarısında tüketimi baskılamasının beklendiğini duyurdu.

24.03.2021 - 17:54 | | AA
Avrupa'da kısıtlamalar tüketimi baskılayacak

Moody's'ten yapılan açıklamada, Avrupa'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 2021'in ilk yarısında tüketimi baskılamasının beklendiği, tüketici güveninin halihazırda son derece düşük olduğu bildirildi.

Avrupa'da aşılamanın yavaş olduğu, vaka sayısının arttığı, bunun da 2021'in ikinci çeyreğinde hanehalkı tüketimini etkilemesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Avrupa'da tüketim artışının Kovid-19 aşılamasının geniş kapsamlı bir şekilde yapılabilmesine bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Ruosha Li, "Avrupa'da kapanmaların yeniden başlaması ve dolaşım kısıtlamaları muhtemelen talepte azalma olarak kendini gösterecek. Avrupa ülkelerinde artan vaka sayısının tüketici algısı üzerinde baskı oluşturması olası. Daha önce planlanan harcamalar bu yılın geri kalanında yapılabilir." ifadelerini kullandı.

 

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