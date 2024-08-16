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Avrupa'da şirket iflasları artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılın ikinci çeyreğinde şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 arttı.

16.08.2024 - 15:12 | | AA
Avrupa'da şirket iflasları artıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin şirket iflas verilerini yayımladı.

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Verilere göre, ikinci çeyrekte AB ülkelerinde şirket iflasları, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 3,1 yükseldi.

İkinci çeyrekte faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 3,8 ile inşaat, yüzde 2,6 ile finansal işlemler, yüzde 2,4 ile ticaret ve yüzde 1,6 ile sanayi sektöründe gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, yeni işletme kayıtları da bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 geriledi.

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