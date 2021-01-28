Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Avrupa'daki 500 mağazasını kapatıyor
28.01.2021 - 15:32 | | AA

Avrupa'daki 500 mağazasını kapatıyor

Merkezi Almanya'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Avrupa'daki 500 mağazasını kapatıyor
ABONE OL

Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar avroya gerilediği belirtildi.

Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa’da 2 bin 400 mağazasından 500’ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi

Bu arada, Douglas’ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon avroya geriledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

Sıradaki Haber