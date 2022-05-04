Avrupa'dan petrol ithalatıyla ilgili yeni adım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün düzenlenen basın toplantısında “kabul etmeliyiz ki bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne güçlü şekilde bağımlı. Ancak bu konu üzerinde çalışmalıyız. Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama teklifini sunduk.” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve bölgedeki savaş suçları, AB’yi enerji konusunda daha sert adımlar atmaya itti. Bölgenin Rusya’dan enerji ithalatına olan bağımlılığı AB’nin bu konuda bir adım atmasını geciktirdi.

AB İstatistik Ofisi’nin verilerine göre 2020’de Rusya’dan petrol ithalatı, toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturdu.