Avrupalılar 9-17 mesaisine dönmek istemiyor

Avrupa'da yapılan yeni bir anket, çalışanların çok büyük bölümünün Covid-19 salgını sona erdikten sonra da sabah 9, akşam 17 şeklinde ofis mesaisine dönmek istemediklerini ortaya koydu.

Samsung Electronics ve The Future Laboratory'nın yaptırdıkları ve Avrupa genelinde 14 bin çalışanın katıldığı ankete göre, 9-17 ofis çalışma düzenine dönmek isteyenlerin oranı sadece yüzde 14 oldu. Katılımcıların yarısından fazlası evden çalışarak daha verimli olduklarını ifade ettiler.

Anket, çalışanların yüzde 83'ünün iş ve yaşamları arasında dengenin kurulması konusunda işverenlerinden daha fazla destek istediklerini de gösterdi.

Avrupa'da pandemi öncesi yüzde 5 olan evden çalışanların toplam çalışanlara oranı, 2020 yılında yüzde 12 seviyesine yükseldi.