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Avrupa'yı zor günler bekliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, "Avrupa zor bir ikinci çeyrek ile karşı karşıya, ancak ECB üzerine düşeni yapacak." dedi.

23.03.2021 - 09:32 | | Foreks
Avrupa'yı zor günler bekliyor

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, koronavirüs  vakalarının arttığına ve hükümetlerin yeniden karantina tedbirleri uygulama kararı aldıklarına işaret ederek Avrupa'nın zor bir ikinci çeyrek ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ancak Lane, ECB'nin borçlanma maliyetlerini ultra düşük seviyelerde tutmak için üzerine düşeni yapacağını vurguladı.

KOVID-19 vaka sayılarındaki artışa işaret ederek "Uzun bir çeyrek olacak" diye konuşan Lane, "Aşılama ve diğer tıbbı ilerlemeler ile virüsü kontrol altına almaktaki kısa vadeli zorluklar arasında bir mücadele söz konusu" dedi.

Konuşmasında PEPP çerçevesindeki tahvil alımlarının geçtiğimiz  hafta düşüş göstermesini de değerlendiren Lane, haftalık rakamlarda dalgalanmalar olabileceğini belirtti ve uzun vadede tahvil alımlarında önemli artış olacağı sözünü verdi.

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