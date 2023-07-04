Avustralya faizi değiştirmedi

RBA'dan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı. Analistlerin beklentisi 25 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

RBA tarafından yapılan açıklamada faiz oranlarını bu ay sabit tutma kararının, Para Politikası Kurulu'na ekonominin durumunu, ekonomik görünümü ve ilgili riskleri değerlendirmek için daha fazla zaman sağlayacağına işaret edildi.

Avustralya Merkez Bankası üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına nisan ayı toplantısında ara vermiş, mayıs ve haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti.

Banka takas bakiyelerine ödenen faiz oranını da yüzde 4 seviyesinde bıraktı.

RBA, Avustralya'da enflasyonun tepe noktasını geçtiğini ve mayıs ayı için aylık TÜFE göstergesinin daha da düşüş gösterdiğini belirtti. RBA tarafından yapılan açıklamada, "Ancak enflasyon hala çok yüksek ve bir süre daha öyle kalacak" denildi.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon yüzde 7,8'den yüzde 7'ye geriledi. Mayıs ayı için indikatörler enflasyonun yüzde 5,6'ya kadar indiğine işaret ediyor. Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.

RBA tarafından yapılan açıklamada "Enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının biraz daha sıkılaştırılması gerekebilir, ancak bu ekonominin ve enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacaktır" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Kurul kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, hanehalkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin tahminleri yakından izlemeye devam edecektir. Kurul enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunun için gerekeni yapacaktır" denildi.