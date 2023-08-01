Avustralya faizi değiştirmedi

RBA'dan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 4,10 olarak bırakıldı. Analistlerin beklentisi RBA'nın 25 baz puan faiz artışı yapacağı ve sonra artırım sürecini sonlandıracağı yönündeydi.

RBA enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının biraz daha sıkılaştırılmasının gerekebileceğini, ancak bunun verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olacağını belirtti.

RBA üst üste 10 toplantı boyunca sürdürdüğü faiz artırımına nisan ayı toplantısında ara vermiş, mayıs ve haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti. Temmuz toplantısında ise artırım beklentilerine rağmen bir değişiklik yapmamıştı.

Banka takas bakiyelerine ödenen faiz oranını da yüzde 4 seviyesinde bıraktı.

RBA kararlarını alırken küresel ekonomideki gelişmeleri, hanehalkı harcamalarındaki eğilimleri, enflasyon ve iş gücü piyasasının görünümünü yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.

Ülkede enflasyon rakamları üç aylık dönemler için açıklanıyor. En son açıklanan 2023 yılı ikinci çeyreğinde enflasyon yüzde 7'den yüzde 6'ya geriledi.

Ancak bu oran hala RBA'nın yüzde 2-3 aralığındaki hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. RBA, 2025 yılının sonunda bu hedefe ulaşılabileceğini öngördü.

Açıklamada, "Kurul enflasyonu hedefe ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunun için gerekeni yapacaktır" denildi.