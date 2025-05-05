Avustralya için büyüme beklentisi düşürüldü

Avustralya-Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ, Avustralya için 2025 yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. ANZ'nin konu ile ilgili değerlendirme notunda daha önce %2,4 olan 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi %2,0'a çekildi.

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ANZ Ekonomisti Aaron Luk, "Daha düşük ekonomik aktivite muhtemelen iş gücüne olan talebin azalmasına yol açacak ve işsizlik oranının (çeyreklik ortalama) daha önceki %4,2'den %4,4'e yükselmesini bekliyoruz" dedi.