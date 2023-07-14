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Avustralya Merkez Bankası'na yeni başkan

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, Michele Bullock'un yeni dönemde Avustralya Merkez Bankası (RBA) başkanlığına atandığını açıkladı.

14.07.2023 - 09:34 |
Avustralya Merkez Bankası'na yeni başkan

RBA Başkanı Philip Lowe'un 7 yıllık görev süresi 17 Eylül'de sona eriyor. Şu anda başkan yardımcısı görevinde olan Bullock, 18 Eylül'den itibaren önümüzdeki 7 yıl RBA'nın başkanlığını yapacak.

Chalmers, "Bullock, RBA'yı geleceğe taşıyacak, etkili bir merkez bankası olmasını sağlayacak doğru kişidir" dedi.

Bullock, "Bu önemli göreve atanmaktan büyük onur duyuyorum. Bu göreve gelmek için zor bir zaman ama güçlü bir yönetim ekibi ve kurullar tarafından destekleneceğim. Merkez Bankası'nın politikasını ve operasyonel hedeflerini Avustralya halkının yararına gerçekleştirmesini sağlamaya kararlıyım" diye konuştu.

Bullock, RBA'nın tarihindeki ilk kadın merkez bankası başkanı olacak.

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