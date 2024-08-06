'Avustralya şubata kadar faizi sabit tutacak'
Moody's Analytics Ekonomisti Harry Murphy Cruise, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artışlarına değil, daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
06.08.2024 - 09:59 | | Foreks Haber
Analist, RBA'nın politika faiz oranının Şubat 2025'e kadar değişmeden kalmasını bekliyor. Cruise, RBA'nın bugünkü açıklamasının, enflasyonun kötüleştiğine dair büyüyen endişenin ortasında daha "şahin" olduğunu belirtti.
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Analist, Avustralya'da enflasyonun yüksek kalmasını ve 2024'ü %3,5 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Ancak enflasyonun 2025 ortasına kadar RBA'nın hedef aralığının zirvesine ve 2026'da da %2,5'e dönmesinin beklendiğini ifade ediyor.