'Avustralya şubata kadar faizi sabit tutacak'

Analist, RBA'nın politika faiz oranının Şubat 2025'e kadar değişmeden kalmasını bekliyor. Cruise, RBA'nın bugünkü açıklamasının, enflasyonun kötüleştiğine dair büyüyen endişenin ortasında daha "şahin" olduğunu belirtti.

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Analist, Avustralya'da enflasyonun yüksek kalmasını ve 2024'ü %3,5 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Ancak enflasyonun 2025 ortasına kadar RBA'nın hedef aralığının zirvesine ve 2026'da da %2,5'e dönmesinin beklendiğini ifade ediyor.